China Railway Construction Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Für die China Railway Construction-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (52,17) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird aufgrund der Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Railway Construction vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte eine Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber China Railway Construction. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Railway Construction daher eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Railway Construction-Aktie aktuell 2,29, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse ist die China Railway Construction-Aktie mit einem Kurs von 4,43 HKD derzeit -2,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,89 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.