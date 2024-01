China Railway Construction Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

China Railway Construction hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,87 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent liegt. In der "Bauwesen"-Branche hat das Unternehmen einen Wert, der um 0,54 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Railway Construction besonders positiv gesprochen. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefere und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält China Railway Construction daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von China Railway Construction bei -4,43 Prozent, was um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -5,65 Prozent, wobei auch hier China Railway Construction mit 1,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 2,32 und liegt damit um 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47. Die Aktie gilt daher aus heutiger Sicht als unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.