China Railway-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von China Railway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,14 Prozent erzielt, was 5,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Bauwesen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,04 Prozent, wobei China Railway aktuell um 5,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,13 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,46 CNH aufweist. Somit liegt die Distanz zum GD200 bei -23,42 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 5,89 CNH, was einen Abstand von -7,3 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 66 als auch der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 69,3 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für China Railway.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Railway eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Railway eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält China Railway für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.