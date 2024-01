China Qinfa Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung unter den Anlegern in China Qinfa ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen gab es weder deutlich positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass China Qinfa überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung auf der 7-Tage-Basis führt. Jedoch liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Qinfa bei 2,15, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder besonders positiven noch negativen Themen konnten festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält China Qinfa aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, des überkauften RSI und des unterbewerteten KGV eine Gesamtbewertung von "Schlecht".