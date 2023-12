China Qinfa Aktie: Das ist erstaunlich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. China Qinfa hat derzeit ein KGV von 1,96, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu China Qinfa ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Qinfa zeigt einen Wert von 23,4, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Insgesamt erhält China Qinfa in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Qinfa im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass China Qinfa auf fundamentaler Ebene eine positive Bewertung erhält, während die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite gemischt ausfallen. Es ist wichtig, dass Anleger diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.