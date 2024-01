China Qinfa Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

China Qinfa wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (8,68 %) mit einer Dividende von 0 % als niedriger eingestuft. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 8,68 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Anleger-Stimmung bei China Qinfa insgesamt als neutral betrachtet werden kann. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Qinfa bei 2,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,96 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt neutrale Einschätzung in Bezug auf die Dividende, das Sentiment und die Anleger-Stimmung, während die fundamentale Bewertung positiver ausfällt.