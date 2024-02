China Qinfa Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Dividendenrendite von China Qinfa beträgt derzeit 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von China Qinfa daher als "Neutral".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der China Qinfa nun 0,22 HKD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,37 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +68,18 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,27 HKD, was einer Distanz von +37,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Qinfa. Aufgrund dessen bewerten wir die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung für China Qinfa gab. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb China Qinfa dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

