China Publishing, Media Aktie: Das ist einfach klasse!

Die China Publishing & Media-Aktie wird aus charttechnischer Sicht analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 9,62 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,74 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 7,71 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber um 13,36 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Publishing & Media-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu einer positiven Einschätzung führen. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die China Publishing & Media-Aktie.