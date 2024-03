China Publishing, Media Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die China Publishing & Media von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion zu der "Schlecht" Empfehlung tendiert. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der China Publishing & Media derzeit um 3,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Einstufung "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 sich auf -18,27 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei China Publishing & Media konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Publishing & Media, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 58,04 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 45,5 führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.