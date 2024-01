China Publishing, Media Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. China Publishing & Media wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 67,03 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt bei 64,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Das Stimmungsbild der Anleger in den sozialen Medien zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch zwei "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.