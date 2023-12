China Public Procurement Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Cherish Sunshine wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde als neutral eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Cherish Sunshine als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,65, was einem Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 44,56 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite von Cherish Sunshine beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unseren Analysten zufolge erhält die Dividendenpolitik von Cherish Sunshine daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Cherish Sunshine nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird Cherish Sunshine in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Cherish Sunshine in allen genannten Kriterien die Einstufung "Neutral".

