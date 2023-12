China Public Procurement Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Firma Cherish Sunshine wird von Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -6,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cherish Sunshine eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cherish Sunshine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,89 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,65 HKD weicht somit um -26,97 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,72 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cherish Sunshine liegt bei 47,06, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 57,14 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Cherish Sunshine-Aktie aufgrund der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.