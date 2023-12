China Public Procurement Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Cherish Sunshine wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor als weniger erfolgreich bewertet. Während die IT-Dienstleistungsbranche eine durchschnittliche Rendite von 6,87 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Cherish Sunshine mit einer negativen Rendite von -5,55 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen rückläufigen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cherish Sunshine-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,89 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 HKD liegt, was einem Unterschied von -28,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,72 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,11 Prozent). Basierend auf diesen Werten wird die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cherish Sunshine zeigt ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (60 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,54 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Cherish Sunshine zeigt keine extrem positiven oder negativen Ausschläge. Die Diskussionen in den sozialen Medien und der Meinungsmarkt haben sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit der Aktie befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Cherish Sunshine basierend auf den verschiedenen Analysen neutral bewertet, was auf ein eher durchschnittliches Abschneiden der Aktie in den verschiedensten Bereichen hindeutet.