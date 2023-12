China Public Procurement Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cherish Sunshine wurde von unseren Analysten untersucht und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse in sozialen Medien neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen rund um Cherish Sunshine aufgegriffen. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -32,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cherish Sunshine-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -15,71 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Basierend auf diesen Werten erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Cherish Sunshine mit einer Rendite von -20,55 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,48 Prozent liegt das Unternehmen mit 21,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,76 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" von 42. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cherish Sunshine auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.