China Properties Investment Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von China Properties Investment gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der China Properties Investment liegt derzeit bei 0,16 HKD, während die Aktie selbst bei 0,129 HKD notiert. Dies entspricht einer Distanz von -19,38 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,24 HKD, was einer Distanz von -46,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI der China Properties Investment, so liegt dieser bei 78,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Auch der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 78,81 eine Überkauftheit an, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die China Properties Investment daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer rote Signale, und positive Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Größtenteils neutral waren die Anleger an einem weiteren Tag gestimmt. In den letzten ein bis zwei Tagen hat es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen gegeben. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Schlecht".