China Properties Investment Holdings Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die China Properties Investment-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 30, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,68 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit und führt somit zu einer neutralen Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Properties Investment-Aktie bei 0,15 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negatives Signal mit einer Differenz von -36,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken wird ebenfalls als neutral eingestuft, da es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen gab.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch auf das Anleger-Sentiment.