China Properties Investment Holdings Aktie: Was wird das noch werden?

Die China Properties Investment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,15 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,092 HKD, was einem Unterschied von -38,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -56,19 Prozent, wodurch die Aktie auch kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 59,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die China Properties Investment-Aktie hinweist. Beim RSI25, der bei 76,29 liegt, wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da sie als überkauft betrachtet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wird die Aktivität im Netz als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen bezüglich der China Properties Investment-Aktie waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.