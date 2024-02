China Properties Investment Holdings Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die China Properties Investment-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 52,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 82, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Der Sentiment und Buzz, also die weichen Faktoren bei der Aktieneinschätzung, werden auch durch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Bereich zeigt die China Properties Investment-Aktie eine übliche Aktivität und erhält die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die China Properties Investment als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,16 HKD für die China Properties Investment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,188 HKD, was einem Unterschied von +17,5 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,25 HKD) liegt jedoch unter dem letzten Schlusskurs (-24,8 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die China Properties Investment-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei China Properties Investment ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Die vorherrschenden negativen Themen führen zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine negative Anleger-Stimmung für die Aktie.