China Primary Energy Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Primary Energy beträgt derzeit 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (KGV von 10,9) über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Primary Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,16 Prozent erzielt, was 52,82 Prozent unter dem Durchschnitt (-21,34 Prozent) im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -21,34 Prozent, und China Primary Energy liegt aktuell 52,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich China Primary Energy festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von China Primary Energy derzeit bei 0,05 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,038 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -24 Prozent liegt und zur Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".