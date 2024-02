China Primary Energy Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von China Primary Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,16 Prozent erzielt, was 51,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-23,06 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -23,06 Prozent, und China Primary Energy liegt aktuell 51,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von China Primary Energy auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Primary Energy aktuell bei 0,05 HKD, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 0,042 HKD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -16 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 HKD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für China Primary Energy zeigen eine "Neutral"-Bewertung, da die Werte darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der China Primary Energy Aktie aufgrund der finanziellen und technischen Analysen sowie der Stimmung auf sozialen Plattformen.