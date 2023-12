China Primary Energy Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das China Primary Energy Unternehmen wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,19 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 11,96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Primary Energy eine Rendite von 0 % auf, was 5,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende. Darüber hinaus zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein überverkauftes Niveau von 100, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,73 und deutet ebenfalls auf eine schlechte Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamtbewertung für die China Primary Energy Aktie auf der Grundlage fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien.