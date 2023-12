China Primary Energy Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Primary Energy als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für China Primary Energy beträgt 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 60 beträgt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die China Primary Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") einer Unterperformance von 44,22 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -14,87 Prozent, und China Primary Energy liegt aktuell 44,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Primary Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält China Primary Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Primary Energy bei 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (KGV von 12,16) einer Überbewertung von ca. 25 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.