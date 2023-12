China Primary Energy Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Gasversorger China Primary Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Unterschied beträgt 5,86 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,86 %).

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat China Primary Energy eine Rendite von -59,09 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Gasversorgungsunternehmen liegt die Rendite von China Primary Energy mit -16,36 Prozent deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Primary Energy liegt bei 100, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und ebenfalls bei 100 liegt, deutet auf eine schlechte Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie in diesem Bereich "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.