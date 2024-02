China Primary Energy Aktie: Ruhig bleiben!

Die China Primary Energy-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,05 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,042 HKD liegt und somit einen Abstand von -16 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,04 HKD, was einer Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die China Primary Energy-Aktie in letzter Zeit eine Rendite von -74,16 Prozent erzielt, was 51,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -23,06 Prozent, wobei China Primary Energy aktuell 51,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Primary Energy weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Primary Energy zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die China Primary Energy-Aktie daher verschiedene "Neutral"-Bewertungen basierend auf technischer Analyse, Branchenvergleich, Sentiment und dem Relative-Stärke-Index.