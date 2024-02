China Primary Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von China Primary Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -74,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -22,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Primary Energy im Branchenvergleich um -51,71 Prozent unterperformt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -22,44 Prozent, und China Primary Energy lag um 51,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die China Primary Energy-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von China Primary Energy beträgt momentan 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 Prozent. Dies bedeutet, dass die China Primary Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von China Primary Energy zeigen Analysen, dass die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet eher neutral ist. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage hin. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht hat die Aktie von China Primary Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,19, was 39 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche, die mit einem KGV von 10,94 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.