China Primary Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von China Primary Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") eine Unterperformance von 40,78 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -18,31 Prozent, was bedeutet, dass China Primary Energy aktuell 40,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Primary Energy nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 15,19 insgesamt 34 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen", der bei 11,31 liegt. Dadurch erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Primary Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von China Primary Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.