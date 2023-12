China Power, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung der Investoren in Bezug auf China Power ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7,64, was 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der China Power aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Power um -2,76 Prozent vom GD200 (15,92 HKD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 15,1 HKD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die China Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -16,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,84 Prozent für China Power im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.