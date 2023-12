China Power Development Aktie: So könnte es weitergehen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Power Development liegt derzeit bei 4,54, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler von 12 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die China Power Development-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf "Schlecht" steht, da der GD200 bei 2,99 HKD liegt und der Aktienkurs (2,77 HKD) um -7,36 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2,9 HKD, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von China Power Development bei 4,67 Prozent, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Power Development mit 21,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.