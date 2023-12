China Power Development Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von China Power Development neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die China Power Development-Aktie beträgt 78,57, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 65,63 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Power Development mit 4,16 Prozent 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Power Development haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält China Power Development in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Power Development mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,54 auf Basis der heutigen Notierungen um 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (12,15) bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".