China Power Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass China Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,44 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -21,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Power eine Outperformance von +37,54 Prozent erzielt hat. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -21,11 Prozent, und China Power lag um 37,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Power beträgt aktuell 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 10 aufweisen. Dies bedeutet, dass China Power aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass China Power eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist China Power eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent auf, was 1,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.