China Power Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

China Power wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,8, was einen Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,98 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" übertrifft China Power mit einer Rendite von 14,27 Prozent die Branche um mehr als 34 Prozent. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -19,72 Prozent lag, liegt die Rendite von China Power mit 33,99 Prozent ebenfalls deutlich höher. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu China Power auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um China Power diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Power beträgt derzeit 86,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird China Power in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.