China Power Aktie: Kaum zu glauben!

Investoren: Die Grundlage für das Investorensentiment sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über China Power diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt China Power insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Investorensentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Power. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 43,75 Punkte, was bedeutet, dass China Power momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,22, was China Power ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird China Power für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Rendite von China Power bei 35,33 Prozent, was mehr als 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,22 Prozent, wobei China Power mit 51,55 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat bei China Power die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist China Power somit als "Neutral"-Wert einzustufen.