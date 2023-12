China Power Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Analyse der China Power-Aktie zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 7,64 um 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält China Power eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der Kurs der Aktie um -5,7 Prozent über dem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch eine Abweichung von +0,47 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".