China Pipe Aktie: Was noch aussteht!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu China Pipe wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Pipe von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien ebenfalls neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als neutral. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die China Pipe derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -13,75 Prozent über dem Trendsignal des GD200. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -1,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies also ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der China Pipe-RSI als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".