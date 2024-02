China Pipe Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Anleger-Sentiment für die China Pipe-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Pipe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,074 HKD) liegt somit deutlich darunter (Unterschied -7,5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund eines ähnlichen Abwärtstrends ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Pipe-Aktie hat einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (70,97), so zeigt sich, dass die Aktie hier überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Pipe.