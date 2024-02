China Pipe Aktie: Ist das wirklich normal?

Die China Pipe wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 HKD, während der Kurs der Aktie (0,075 HKD) um -6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,08 HKD deutet auf eine Abweichung von -6,25 Prozent hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant geändert, weshalb insgesamt ein "Neutral"-Rating für China Pipe vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Aufmerksamkeit des Meinungsmarktes lag in den letzten Tagen weder stark bei positiven noch bei negativen Themen rund um China Pipe, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Mit einem RSI von 26,32 wird die China Pipe als "Gut" eingestuft, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 53,33 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf dem RSI.