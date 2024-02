China Pipe Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für China Pipe jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für China Pipe vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der China Pipe aktuell bei 0,08 HKD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,077 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal mit einer aktuellen Differenz von -3,75 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der China Pipe bei 43,75, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Pipe diskutiert. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was auch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.