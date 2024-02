China Pioneer Pharma Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung der Anleger bei Shanghai Pioneer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai Pioneer-Aktie bei 2,17 HKD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,7 HKD, was einem Abstand von -21,66 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1,81 HKD ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Die Dividendenrendite für Shanghai Pioneer beträgt 4,04 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 9,12 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.