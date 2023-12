China Pioneer Pharma Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Shanghai Pioneer-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,25 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zur Shanghai Pioneer daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Shanghai Pioneer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,03 Prozent erzielt, was 4,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -15,89 Prozent, und die Shanghai Pioneer liegt aktuell 4,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Shanghai Pioneer ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Shanghai Pioneer-Aktie mit einem Kurs von 1,85 HKD inzwischen -2,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund einer Distanz von -17,78 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.