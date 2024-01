China Pioneer Pharma Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Shanghai Pioneer-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 44,83 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat die Shanghai Pioneer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,46 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -15,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,24 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Pioneer 0,81 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 2,25 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,83 HKD, was einem Unterschied von -18,67 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,89 HKD, was einem Unterschied von -3,17 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Pioneer-Aktie aktuell 10,06 und liegt damit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.