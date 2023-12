China Pioneer Pharma Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Shanghai Pioneer wird derzeit unterbewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,9 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Shanghai Pioneer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,74 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite von 3,35 Prozent liegt Shanghai Pioneer leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen. Daher erhält Shanghai Pioneer in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass Shanghai Pioneer insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen ist.