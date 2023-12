China Phoenix Healthcare Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten zwei Wochen wurde China Medical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" einstufen.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Medical bei 15,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,73 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von China Medical im letzten Jahr eine Rendite von -24,27 Prozent erzielt, was 9,82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -13,25 Prozent, und China Medical liegt aktuell 11,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei China Medical derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten eine "schlecht"-Bewertung.