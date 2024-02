China Phoenix Healthcare Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die China Medical-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 5,45 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4,33 HKD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie sich um 20,55 Prozent unter dem GD200 befindet, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,39 HKD, was einen Abstand von -1,37 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel über- oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,51 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Medical-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt jedoch weder über- noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen keine positiven oder negativen Diskussionen über China Medical geführt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die Dividendenrendite der China Medical-Aktie beträgt 0,94 Prozent, was 3,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die China Medical-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.