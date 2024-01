China Pharmaceutical Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die China Pharmaceutical-Aktie wird aus technischer Sicht mit gemischten Bewertungen betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -14,21 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für China Pharmaceutical war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die China Pharmaceutical-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,79 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt China Pharmaceutical mit einer Dividendenrendite von 3,14 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 %. Somit wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.