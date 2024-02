China Pharmaceutical Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten zwei Wochen wurde die China Pharmaceutical-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um die Aktie waren neutral. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung und die Aktie wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Rendite von China Pharmaceutical 2,94 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,7 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz von 0,77 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 48 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,99. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte die China Pharmaceutical-Aktie eine Performance von -19,07 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -30,99 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,92 Prozent für China Pharmaceutical bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -26,86 Prozent, wobei China Pharmaceutical um 7,8 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.