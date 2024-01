China Pharmaceutical Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktivität und Stimmungsänderung rund um China Pharmaceutical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von China Pharmaceutical liegt derzeit bei 3,14 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf China Pharmaceutical in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage um -14,21 Prozent abweicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.