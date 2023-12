China Pharmaceutical Aktie: Bitte unbedingt beachten

Derzeit wird die China Pharmaceutical-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 7,29, was 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für China Pharmaceutical 3,14 Prozent, was 1,13 Prozent über dem Durchschnitt von 2,01 Prozent liegt. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Pharmaceutical liegt bei 52,63, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,29, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Bei der technischen Analyse liegt der längerfristige gleitende Durchschnitt bei 6,03 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,71 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,9 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,71 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die China Pharmaceutical-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating.