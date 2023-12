China Pharma Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei China Pharma zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine schlechte Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,09 USD liegt, was einer Abweichung von -65,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -18,18 Prozent, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Pharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Diese Differenz führt zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Pharma-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält China Pharma daher eine schlechte Bewertung in diesem Punkt der Analyse.