China Pharma Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die China Pharma-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, wie die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt. Die Diskussionen über das Unternehmen in sozialen Netzwerken waren in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat die Stimmungslage der Anleger insgesamt aufgrund verstärkter Diskussionen über negative Themen ein "Neutral"-Rating erhalten.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,11 USD lag, was einem Unterschied von -59,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Pharma-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für China Pharma.