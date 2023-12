China Petroleum Engineering Aktie: Der absolute Knall!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Petroleum Engineering beträgt 28. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält China Petroleum Engineering eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten hat China Petroleum Engineering eine Performance von 37,24 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +36,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche bietet China Petroleum Engineering eine Dividendenrendite von 0,95 %, was 3,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.